Виктор Томенко год назад вступил в должность губернатора Алтайского края

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-17T08:41:28+03:00

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Ровно год назад, 17 сентября 2018 г., Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края.

Напомним, инаугурация прошла в Молодежном театре Алтая. Тогда Виктор Петрович поклялся верно служить народу, добросовестно исполнять свои обязанности, защищать права человека, соблюдать Конституцию, законы и так далее.

- Вы оказали мне высокое доверие, избрав губернатором. Я ясно понимаю, что ваша поддержка - это огромная ответственность за будущее нашего региона. Выборы прошли честно и открыто. Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Наша цель - сделать Алтайский край регионом с современной экономикой, социальной сферой и счастливыми людьми. Нам предстоит так организовать работу, чтобы сделать край местом, где хочется жить, учиться, создавать семьи, работать, - сказал новоиспеченный глава региона.

Напомним, кардинальные перемены на политической арене Алтайского края произошли 30 мая: Александр Карлин ушел в отставку, а на место врио губернатора президентом был назначен Виктор Томенко, который являлся первым замом губернатора Красноярского края.

На выборах главы Алтайского края 9 сентября 2018 года Томенко набрал 53,61% голосов и одержал победу.

Смотрите фоторепортаж с инаугурации.

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ИСТОЧНИК KP.RU