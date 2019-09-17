2019-09-17T08:41:28+03:00
Политика

Виктор Томенко год назад вступил в должность губернатора Алтайского края

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Инаугурация Виктора ТоменкоИнаугурация Виктора ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ровно год назад, 17 сентября 2018 г., Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края.

Напомним, инаугурация прошла в Молодежном театре Алтая. Тогда Виктор Петрович поклялся верно служить народу, добросовестно исполнять свои обязанности, защищать права человека, соблюдать Конституцию, законы и так далее.

- Вы оказали мне высокое доверие, избрав губернатором. Я ясно понимаю, что ваша поддержка - это огромная ответственность за будущее нашего региона. Выборы прошли честно и открыто. Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Наша цель - сделать Алтайский край регионом с современной экономикой, социальной сферой и счастливыми людьми. Нам предстоит так организовать работу, чтобы сделать край местом, где хочется жить, учиться, создавать семьи, работать, - сказал новоиспеченный глава региона.

Напомним, кардинальные перемены на политической арене Алтайского края произошли 30 мая: Александр Карлин ушел в отставку, а на место врио губернатора президентом был назначен Виктор Томенко, который являлся первым замом губернатора Красноярского края.

На выборах главы Алтайского края 9 сентября 2018 года Томенко набрал 53,61% голосов и одержал победу.

Смотрите фоторепортаж с инаугурации.

Читайте также:

Карлин и Томенко: Какая у них зарплата и что есть в собственности

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 370 тысяч человек уже привились от гриппа на Алтае
В Барнауле 60 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды
Пятый слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей состоялся на Алтае
После ЧП на плавучем кране погиб человек
Алтайские школьники приняли участие в международной проектной школе в Сочи
«Дракончики» загорелись в Барнауле
46-летний алкоголик из-за ревности зарезал мужчину
Бийчанин украл чужой гараж и продал его
"Назвали проституткой": с чем сталкивались женщины на приеме у гинеколога
Гонка лыжероллеров «Царь горы» прошла в Алтайском крае
Жители Заринска возмущены почетным званием и премией бывшему мэру
Алтай-Кокс открывает оздоровительный сезон для работников
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
Научная конференция, посвященная 100-летию Михаила Калашникова, пройдет в Барнауле
Школьника сбили в Барнауле
Женщина и двое детей пропали на Алтае
Полчища божьих коровок атаковали Барнаул
Когда в Барнауле дадут отопление
В рамках фестиваля в Барнауле покажут семь спектаклей по Шукшину
Алтайские трассы перекроют из-за движения колонн военных
Лесные пожары возникли на Алтае из-за сухих гроз
В Бийске более сотни домов с 17 сентября останутся без горячей воды
«Победа» будет летать в Горно-Алтайск до конца октября
Ремонт манежа алтайского «политеха» перенесли на год
Матчи барнаульского «Динамо» перенесли
Отличный результат показали жители Алтайского края в IT-диктанте