Виктор Томенко: «Клянусь верно служить народу!»

СЕГОДНЯ 08:47 2018-09-17T08:56:01+03:00

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В понедельник, 17 сентября, Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края. Торжественная церемония состоялась в барнаульском молодежном театре.

Напомним, избранный губернатор набрал на выборах 9 сентября 53,61% голосов. Краевая избирательная комиссия признала досрочные выборы состоявшимися, а результаты – действительными. При вступлении в должность Томенко поклялся верно служить народу.

- Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Алтайского края и законы Алтайского края, - произнес Виктор Петрович.

На инаугурации присутствовал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

- Одержанная победа на выборах - это не только победа, но и большая ответственность, которую на вас и ваши плечи возложили жители края. Они сегодня связывают с вами свое будущее, свои ожидания на дальнейшее развитие экономики края, социальной сферы. Консолидировав все усилия политических сил региона и представителей гражданского общества, мы с вами совместно сможем выполнить задачи, поставленные президентом РФ в майском указе. Они все направлены именно на улучшение качества жизни наших сограждан. Я думаю, что за три месяца Виктор Петрович смог показать, что способен консолидировать силы и открыт к диалогу. Алтайский край - особая территория, это житница Сибирского федерального округа. Несмотря на то, что есть проблемы, уровень развития региона очень высок. Вдвойне сложнее спланировать работу так, чтобы достичь тех показателей, которых достойны жители региона, - сказал полпред.

На церемонии вступления в должность присутствовали также депутаты краевого заксобрания, судьи, главы муниципалитетов, просто почетные жители края.

- У нас состоялись выборы губернатора, они проходили при высокой активности жителей края, конкурентно и открыто. Мы депутаты краевого заксобрания готовы вместе с вами работать над решением сложных задач, которые стоят перед нашим регионом, - заявил спикер АКЗС Александр Романенко.

В завершении официальной части Виктор Томенко получил удостоверение об избрании губернатором.

- 9 сентября вы оказали мне высокое доверие, избрав губернатором края, я совершенно ясно понимаю, что ваша поддержка - это серьезная, огромная ответственность за будущее всего нашего региона. Но эта ответственность и доверие дают мне право и возможность выступать от имени народа и верно служить ему. Выборы прошли честно и открыто. Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки и исполнил свой гражданский долг. Главными принципами работы власти будут компетентность, способность решать вопросы людей, открытость и доступность, справедливость, неукоснительное соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Это наши ценности и убеждения. Только подлинная свобода позволяет развиваться личности. Только по-настоящему свободные люди способны достигать настоящих высот. Наша цель сделать Алтайский край регионом с совр6еменной экономикой, социальной сферой и счастливыми людьми. Нам предстоит так организовать работу, чтобы сделать край местом притяжения, местом, где хочется жить, учиться, создавать семьи, работать и строить будущее, - сказал Томенко.

Справка КП

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер - экономист.

Трудовую деятельность начал еще в 1988 году. Работал аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина. Буквально с каждым город его разряд повышался, он менял направления работы.

С 2004 по 2010 гг. занимал пост директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" после чего ушел в политику.

С марта 2010 года по декабрь 2011 года - заместитель Губернатора Красноярского края - заместитель председателя Правительства Красноярского края.

С 30 сентября 2017 года - исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края.