2019-09-16T11:35:02+03:00
Спорт

Ремонт манежа алтайского «политеха» перенесли на год

Анна СЕМИНА
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Руководство Алтайского технического университета и министерство спорта Алтайского края пришло к согласию отложить ремонт легкоатлетического манежа на год.

— Если излагать простым языком, ремонт спортивного ядра манежа отложен на неопределённое время. Ориентировочно на год или даже более длительный срок - до понимания, в какие сроки сможем построить новый и уже более современный легкоатлетический манеж, - комментирует ситуацию министр спорта Алексей Перфильев.

В данный момент все заинтересованные стороны при участии губернатора края готовят обращение в Министерство спорта РФ и «Газпром» с просьбой помочь в решении вопроса о строительстве объекта. Пока что спортсмены будут продолжать тренироваться в старом политеховском манеже.

Напомним, примерно месяц назад разгорелся целый скандал: ведущий легкоатлет края Сергей Шубенков в числе последних узнал о перепрофилировании единственного легкоатлетического манежа на Алтае в зал игровых видов спорта. В частности руководство АлтГТУ решило сделать там поле для мини-футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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