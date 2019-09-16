В Барнауле людей эвакуировали из ТЦ «Galaxy»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-16T09:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В барнаульском торговом центре «Galaxy» 16 сентября проходили пожарно- тактические учения. Барнаульцы, которые не знали об этом, были обеспокоены большим количеством пожарных машин.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, учения в ТЦ «Galaxy» проходили в 10 часов утра 16 сентября. По легенде в здании вспыхнул огонь, который было необходимо ликвидировать. Так как ситуация была максимально приближена к реальной, персонал торгового центра по путям эвакуации вывел всех посетителей.

К слову, некоторые барнаульцы были возмущены днем, в который решили провести учения.

- Учения бы проводили не утром в понедельник, когда посетителей минимум, а в выходные дни, - написала в соцсетях Светлана.

Читайте также: Две козы на поводке были замечены в Барнауле. Это очень удивило горожан

ИСТОЧНИК KP.RU