2019-09-14T14:13:50+03:00
Дом. Семья

Две козы на поводке были замечены в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Дмитрий ДикихФото: Дмитрий Диких
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В Барнауле на перекрёстке Малахова и Сухэ-Батора были замечены две козы. Это удивило непривычных к таким домашним питомцам горожан. Фотография была опубликована в сообществе Барнаул 22 в субботу, 14 сентября.

У поедающего листву дерева животного удалось разглядеть вымя, поэтому говорить о том, что это самка можно с более-менее твердой уверенностью. Половая принадлежность второго животного осталась загадкой.

- Я не различаю, да и не все ли равно, - сказал автор фото.

Кто-то в подписи к фотографии в паблике грустно отметил – уж лучше козы, чем бездомные.

Стоит отметить, что козы находились под присмотром. Их хозяин, скрывшись в осенней листве городского дерева, сидел на скамье, держа в руках пятиметровый поводок. Живут ли животные с ним в квартире в качестве домашнего питомца – не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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