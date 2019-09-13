Одну из лестниц к Нагорному парку в Барнауле перекроют
Из-за начала подготовительных работ по установке антискользящего резинового покрытия с 15 сентября будет ограничено посещение лестницы, ведущей на территорию Нагорного парка, со стороны ул.Мамонтова.
Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Ограничение посещения лестницы продлится в течение месяца.
Однако посещать территорию Нагорного парка все же можно. Проход открыт с лестницы, ведущей с набережной реки Оби, а также с улицы Гвардейской.
Администрация Барнаула приносит свои извинения за причиненные неудобства гостям и жителям краевой столицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU