Спортивную базу «Динамо» в Барнауле начали ремонтировать

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-13T12:39:53+03:00

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Утром 13 сентября начался ремонт тренировочной базы «Динамо». Им занимается подрядчик ООО «Турсим». Старое покрытие стадиона уберут, выравнят основу и уже потом рабочие уложат покрытие. Все работы планируют закончить в середине октября.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, газон для спортшколы и легкоатлетические дорожки для центрального стадиона «Динамо» в Барнаул доставили по федеральному проекту «Спорт - норма жизни». Стоимость контракта - 40 миллионов рублей. Новое современное покрытие летом будет газоном, а зимой – катком.

Справка:

По техническим характеристикам покрытие «Bamard Grass m60» - инженерная разработка последнего поколения из Голландии. Футбольное поле изготовлено из полиэтиленового волокна и настилается рулонами. Важно отметить, что мяч по такому покрытию будет катиться как по натуральной траве. В зимний период площадку можно будет использовать как каток (вода заливается поверх искусственного газона).

ИСТОЧНИК KP.RU