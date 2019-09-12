В результате хлопка в промзоне Бийска погиб рабочий
В промзоне Бийска произошло ЧП – 12 сентября там погиб рабочий. По данному факту проводится проверка.
Как сообщает «Бийский рабочий», несчастье произошло на станции нейтрализации железнодорожных цистерн. Она принадлежит ООО «Транспортные логистические системы».
- Во время электросварочных работ произошел хлопок, повлекший разрушение технологического оборудования. Один сотрудник ООО «ТЛС» погиб, - пишет издание.
Он занимался ремонтом системы отопления. Работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону. Следственные органы проводят по факту ЧП проверку.
Справка
ООО «Транспортные логистические системы» оказывает услуги в виде погрузки-разгрузки железнодорожных вагонов, железнодорожных грузоперевозок. В списке контрагентов около десяти представителей, в том числе ФКП «Бийский олеумный завод».
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ИСТОЧНИК KP.RU