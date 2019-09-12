2019-09-12T11:50:49+03:00
Общество

Из-за взрыва газа в квартире соседей рубцовчане остались на улице

Уже около двух лет семья не может добиться восстановления своего жилья
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видео "В Рубцовске"Фото: скриншот с видео "В Рубцовске"
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Семья Малюковых из Рубцовска осталась без собственного жилья из-за взрыва бытового газа в квартире соседей. Их квартиру суд обязал восстановить администрации города, но этого так и не произошло.

Осенью 2017 года в частном доме Рубцовска по адресу Гвардейская, 53а взорвался бытовой газ. В итоге два человека погибли, а одноэтажный дом, который рассчитан на четыре квартиры, серьезно пострадал. Частично рухнула крыша и порушилась квартира соседей, семьи Малюковых.

- Газ взорвался в третьей квартире, первая и вторая не пострадали. А в нашей (четвертой) треснула стена и вылетела спальня, пострадала вся мебель. Нас с женой засыпало кирпичами тогда. Мы две недели были на больничном, ходили все в синяках, - вспоминает глава семейства Павел Малюков.

После трагедии семье предложили малосемейку, но такой вариант рубцовчан не устроил. У них две дочери (2 и 6 класс), и ютиться в таких условиях было бы просто нереально. В итоге Малюковым временное проживание в съемной квартире оплатила партия «Единая Россия», а их прежнюю квартиру снесли.

Так дом, в котором раньше жили Малюковы, выглядит сейчас Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Так дом, в котором раньше жили Малюковы, выглядит сейчасФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сначала администрация обещала отремонтировать дом. Но в итоге нашу часть дома снесли, хотя эксперт давал заключение, что она подлежит восстановлению, и ущерб был оценен всего в 140 тысяч рублей. На восстановление повреждений у соседей с другой стороны было выделено около двух миллионов – на эти деньги сделали стену и двухскатную крышу, хотя её можно было вообще не трогать. Наша квартира была в ипотеке, позже мне удалось через суд её закрыть, но вложенный в нее материнский капитал мы в итоге потеряли, - поясняет Павел.

Стоит отметить, что 23 августа уже этого года семье пришло решение из Рубцовского городского суда. В документе было указано, что администрация города в течение трех месяцев обязана восстановить снесенную ранее квартиру. Но никаких работ на улице Гвардейской так и не начали.

- 25 июля 2019 года Рубцовским городским судом было вынесено решение об обязании администрации города выполнить работы по восстановлению жилого помещения истцов. Указанное решение обжаловано администрацией города Рубцовска и до настоящего времени в силу не вступило. В связи с чем правовые основания в администрации для его исполнения отсутствуют. При этом следует отметить, что Малюкову неоднократно предлагались помещения в маневренном фонде, но он от них отказывался в письменной форме. В случае обращения его в администрацию города помещение в муниципальном маневренном фонде будет предоставлено, - сообщил заместитель главы Администрации Рубцовска Олег Обухович.

Заключение суда Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Заключение судаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Об обжаловании Павел и его семья ничего не знали. Срок проплаченной квартиры, в которой они временно расположились, истекает 1 октября. Что делать дальше, рубцовчане не представляют. Они не раз обращались в разные инстанции за помощью в решении этой проблемы.

- Я попал под сокращение, одна супруга сейчас работает. У нас нет возможности самим платить за съемную квартиру, а собственного жилья теперь нет. Как решить эту проблему, непонятно. Уже и в прокуратуру писали, и губернатору Томенко, и в аппарат президента. В итоге все отправлялось обратно, в нашу местную администрацию, - негодует Малюков.

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ЧП в жилом одноэтажном доме на улице Гвардейской погибли двое - 60-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они проживали вместе. Тело рубцовчанина находилось на кухне. А его супруги - в соседней комнате. Другие жильцы не пострадали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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