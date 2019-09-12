Информация о падении подростка из окна школы в Барнауле не подтвердилась

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-12T13:33:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 12 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из барнаульских школ произошло ЧП – ученик выпал из окна.

Неизвестные сообщили, что мальчик погиб еще до приезда медиков скорой помощи, однако официального подтверждения информации не нашлось. Комитет по образованию города Барнаула провел проверку. Речь шла о школе №50.

- В результате проверки опубликованная в интернете информация не подтвердилась. Факт падения учащего из окна также не подтверждается, - отметили в комитете.

По словам девушки, которая представилась одноклассницей пострадавшего мальчика, во время урока физкультуры ему стало плохо. Он упал и ударился головой. Пострадавшему вызвали скорую и госпитализировали.

Читайте также:

Жительница Барнаула вышла замуж за мужчину, которого пыталась убить

Поход на шашлыки закончился судом для барнаульской пары

ИСТОЧНИК KP.RU