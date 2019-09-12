Жительница Барнаула вышла замуж за мужчину, которого пыталась убить

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-12T11:32:07+03:00

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В Барнауле состоялся суд над 23-летней жительницей Барнаула, которая едва не убила своего возлюбленного.

Суд установил, что в июле этого года во время домашнего застолья между парой произошел конфликт: молодой человек начал требовать денег, чтобы продолжить «банкет», однако возлюбленная ему отказала.

- В ответ на ее отказ мужчина стал толкать девушку. Она не выдержала нападок, взяла нож и нанесла обидчику несколько ранений, повредив легкое и печень, - рассказывает помощник прокурора Ленинского района г. Барнаула Ольга Остапчук.

К счастью, мужчина остался жив, и даже более того – он сделал своей обидчице предложение, и она ответила согласием. Буквально накануне суда они вступили в законный брак. Что касается наказания, то 23-летней жительнице Барнаула дали 2,5 года лишения свободы условно, так что пару не разделили.

ИСТОЧНИК KP.RU