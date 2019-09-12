Дочь Михаила Евдокимова показала огромного кота

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-12T12:40:15+03:00

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Дочь Михаила Евдокимова Анна опубликовала в сети фотографию повзрослевшего и похорошевшего кота.

Практически все лето Аня провела на Алтае. За два месяца она исколесила край вдоль и поперек. Дочка Михаила Евдокимова побывала в Смоленском, в Бийске, погостила на родине своего отца в Верх-Обском, конечно же, осталась на фестиваль «Земляки», вместе с сыном приезжала в Сростки на закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Там они побывали в мемориальном музее Василия Шукшина, где Анна показала сыну Мише класс, в котором когда-то учился режиссер и писатель.

- Здесь нормальные парты! Потому что у нас просто ужасные! – отметил тогда мальчик.

И как в воду глядел – начало учебного года мальчик пропустил из-за болезни. Пришлось немного задержаться в Барнауле. И вот два дня назад Анна с Мишей все же вылетели домой, в Москву, где их уже заждался любимец – кот породы Мейн Кун по кличке Вегас.

anuta_evdokimova 2 месяца, говорите, вас не было?...

Даже невооруженным взглядом видно, что за несколько месяцев отсутствия хозяев, домашней питомец заметно подрос и возмужал. А суровый взгляд говорит о том, что Вегас явно недоволен долгой разлукой.

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ИСТОЧНИК KP.RU