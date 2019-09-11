Барнаулец установил рекорд России по дрэг-рейсингу

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-11T09:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC, который проходил в Грозном в начале сентября, барнаулец Сергей Мудрик на Toyota Chaser (команда BMS Engineering) установил рекорд России для двигателей 2JZ, преодолев 402 метра за 7,720 секунд.

В финальных соревнованиях сезона 2019 года приняли участие 48 пилотов из 24 регионов страны. Прямая для заездов дрэг-рейсинга, автодрома «Крепость Грозная» в настоящее время считается лучшей в России.

Помимо барнаульца на этапе было установлено еще несколько рекордов, например Андрей Муленко (Омск) на Chevrolet Corvette Custom Turbo «вышел» из 8 секунд — его лучший результат теперь составляет 7,847 секунды. Мария Панова (Приморский край, г. Находка), выступающая на дрэгстере Toyota Soarer, показала свое лучшее время в сезоне: 7,760 секунды, сообщили на портале RDRC.

Справка:

Прямая для заездов дрэг-рейсинга, автодрома «Крепость Грозная» в настоящее время считается лучшей в России. Подготовленное покрытие позволяет автомобилям показывать очень хорошие результаты. За два дня финального этапа SMP RDRC был дан 331 старт и установленно множество личных рекордов по времени прохождения дистанции в 1/4 мили (402,33 метра).

Читайте также:

10 авто мощностью 1000 лошадиных сил сразятся в Алтайском крае

Совсем скоро Алтайский край ошарашит рев мотора и визг резины. Самые высокие скорости гонщики покажут на главном автомобильном событии года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU