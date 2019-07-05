10 авто мощностью 1000 лошадиных сил сразятся в Алтайском крае

Совсем скоро Алтайский край ошарашит рев мотора и визг резины. Самые высокие скорости гонщики покажут на главном автомобильном событии года. В эти выходные в получасе езды от Барнаула соберутся любители гонок со всей Сибири. 6-7 июля в нашем регионе пройдет Кубок ДОСААФ России по дрэг-рейсингу и второй этап Чемпионата и Кубка Алтайского края. Соревнования объединят именитых и титулованных пилотов со всей Сибири и гонщиков из Казахстана.

Посмотреть и прокатиться

На мероприятии можно не только понаблюдать за скоростью реакции и профессионализмом пилотов, но и получить памятные призы. Для зрителей организаторы приготовили розыгрыш-лотерею подарков от многочисленных спонсоров по входным билетам, автограф-сессию с пилотами и выставку спортивной техники. В выставке будет представлен и спорткар премиум-класса Marussia B1, на котором можно будет прокатиться. Для этого нужно сфотографироваться с болидом и выложить у себя в соцсетях со специальным хэштегом.

Зрители также определят дополнительную награду для пилота, который оставит самые неизгладимые впечатления. Все гости мероприятия смогут проголосовать за понравившегося гонщика. Победителю вручат специальный приз от проекта "Победа в каждом из нас" – электрический мопед.

- На мероприятии сразятся как минимум 10 автомобилей, у которых мощность больше 1000 лошадиных сил. Такой ажиотаж вызван тем, что это главная гонка в Алтайском крае в этом сезоне, помимо алтайских гонщиков мы ждем пилотов из Абакана, Хакасии, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Казахстана. Приедут самые титулованные пилоты. Событие будет зрелищным, но безопасным, - рассказал председатель Алтайской федерации автоспорта Андрей Ан.

Фото: Алтайская федерация автомобильного спорта

Что, где, когда

Соревнования традиционно состоятся на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района. Начало в 11.00. За входной билет нужно заплатить 100 рублей. По нему можно посетить оба мероприятия в течение двух дней.

Для тех, кто по какой-либо причине не сможет приехать на чемпионат по дрэг-рейсингу, пройдет первая онлайн-трансляцию соревнований в регионе. За событием можно будет понаблюдать в официальной группе АФАС во Вконтакте, на сайте afas.su и в группе Barnaul22.

Расписание соревнований:

6 июля:

10.00-13.00 - Хронометрируемая тренировка

13.00-13.20 – Автограф-сессия

13.30-18.00 – Квалификационные заезды

15.00-15.15 – Парад-открытие

16.00-16.15 – Розыгрыш призов

16.15-18.00 – Заезды

7 июля:

11.20-13.00 - Финальные заезды

13.00 -13.30 - Автограф-сессия

15.30-15.45 - Розыгрыш призов и показательный проезд Marussia B1

16.00-17.00 - Финальные заезды

17.00-17.05 - Награждение победителя призом зрительских симпатий

17.05-18.00 - Финальные заезды

19.00 - Награждение победителей этапа.

Справка КП

Marussia B1 – это первый в истории России серийный спорткар. Он был представлен широкой публике в декабре 2008 года в Москве. Мощность двигателя составляет от 300 до 420 лошадиных сил. До сотни автомобиль разгоняется всего за 3,8 секунд. В период серийного производства авто с эксклюзивным дизайном продавали за 4,5 млн рублей. Меньше, чем через год появилась Marussia B2. А в 2014 году компания Marussia Motors, которую возглавлял Николай Фоменко, прекратила своё существование.