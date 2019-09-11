Барнаульский приют нашел подходящий «Ласкомобиль»
Барнаульский приют для животных «Ласка» нашел подходящий автомобиль. Его купили благодаря пожертвованиям жителей края на портале Planeta.ru.
На портале удалось собрать более 355 тысяч рублей для перевозки животных в рамках проекта «Ласкомобиль». После выплаты всех процентов посредникам у приюта осталось 330 тысяч рублей. Сотрудники приюта выбрали микроавтобус Тойота Лайт Айс, так как это был отличный вариант за небольшую цену. Автомобиль подошел по размеру и находился в неплохом состоянии, сообщили «МК на Алтае».
«Огромное спасибо продавцу – сделал скидку до 350 тр. В итоге потратили все до копейки... А теперь предстоит ещё работа – незначительный ремонт и подготовка к зиме, оборудование клетками и покраска», – сообщили в социальных сетях приюта «Ласка».
Теперь нужно украсить «Ласкомобиль» рисунками животных. Все желающие до 20 сентября могут прислать свои эскизы на почту laska@priuti.ru или отправить в соцсети приюта.
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ИСТОЧНИК KP.RU