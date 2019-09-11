2019-09-11T08:47:32+03:00
Общество

Барнаульский приют нашел подходящий «Ласкомобиль»

БОРЗОВ Денис
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Фото: соцсети приюта "Ласка"Фото: соцсети приюта "Ласка"
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Барнаульский приют для животных «Ласка» нашел подходящий автомобиль. Его купили благодаря пожертвованиям жителей края на портале Planeta.ru.

На портале удалось собрать более 355 тысяч рублей для перевозки животных в рамках проекта «Ласкомобиль». После выплаты всех процентов посредникам у приюта осталось 330 тысяч рублей. Сотрудники приюта выбрали микроавтобус Тойота Лайт Айс, так как это был отличный вариант за небольшую цену. Автомобиль подошел по размеру и находился в неплохом состоянии, сообщили «МК на Алтае».

«Огромное спасибо продавцу – сделал скидку до 350 тр. В итоге потратили все до копейки... А теперь предстоит ещё работа – незначительный ремонт и подготовка к зиме, оборудование клетками и покраска», – сообщили в социальных сетях приюта «Ласка».

Теперь нужно украсить «Ласкомобиль» рисунками животных. Все желающие до 20 сентября могут прислать свои эскизы на почту laska@priuti.ru или отправить в соцсети приюта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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