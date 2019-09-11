Спустя 14 лет педофил из Заринска ответит за изнасилование школьницы

СЕГОДНЯ 05:06 2019-09-11T05:06:32+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Заринска. Мужчина обвиняется в изнасиловании школьницы в 2004 году, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, днем в октябре 2004 года в Заринске обвиняемый заметил на пустыре незнакомую восьмилетнюю девочку, которая возвращалась из школы. С применением физического и психологического насилия мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал. После преступления педофил скрылся.

Малышка в состоянии шока не смогла вспомнить внешность насильника. Долгое время он оставался безнаказанным. Лишь спустя 14 лет следователям удалось выйти на след преступника. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за сексуальные преступления, мужчина.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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«Горбатого могила исправит!» - только и разведешь руками после этой истории. Когда в 2015 году стало известно, что тихий скромный парень, сын уважаемого судьи, старший следователь Следственного комитета Республики Алтай насиловал женщин и расследовал собственные преступления – все были просто в шоке. Никто и подумать не мог, что за маской интеллигентного, начитанного, веселого человека скрывается серийный маньяк (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU