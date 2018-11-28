В Рубцовске будут судить трех подростков за угон

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-28T12:39:19+03:00

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В Рубцовске будут судить трех подростков – парни решили покататься на чужом авто. Несколько месяцев назад 15-летний парень предложил несовершеннолетним друзьям прокатиться по ночному городу на стареньком «Москвич 412», который был припаркован в одном из жилых дворов.

Опыт ночных прогулок у парня уже был - летом он взял мопед «Racer» своего соседа и до утра катался на нем по городу. В общем, парни решились на «угон».

Поздно вечером подростки металлическим предметом открыли дверь машины и откатили ее на значительное расстояние, где попытались завести, но у них ничего не вышло. Однако против них все равно возбудили уголовное дело по двум статьям об угоне.

- Свою вину несовершеннолетние в ходе предварительного следствия признали в полном объеме. Следствием собраны достаточные доказательства и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает краевой Следственный комитет.