2019-09-10T14:15:50+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» сыграло вничью с «Новосибирском»

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 сентября «Динамо-Барнаул» на выезде сыграло с «Новосибирском» в матче первенства ПФЛ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так в самом начале игры преимущество было у барнаульских спортсменов. После весь первый тайм больше владели мячом хозяева.

- Во втором тайме вышедший на замену динамовец Житников на 61-й минуте головой замкнул верховую передачу Липина в ближнюю «девятку» - 0:1, - также добавили в Минспорта Алтайского края.

К слову, за две минуты до конца игры новосибирцы сравняли счет – 1:1. Сейчас барнаульские футболисты находятся на пятом, предпоследнем месте в турнирной таблице. Уже 17 сентября они сыграют в Иркутске с «Зенитом».

Читайте также: Барнаульцы борются за спортивную школу, которую хотят закрыть. В этом помещении они занимаются уже долгие годы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские хирурги через маленький разрез удалили гигантскую опухоль
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Жителя Барнаула будут судить за гибель 5-летней дочери
Из Алтайского края перестали массово переезжать в другие города
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей
В Барнауле может появиться новый огромный торговый центр
Осенний сезон продуктовых ярмарок откроется в Барнауле
Алтайский таможенник получил условный срок и штраф за взятки
Из-за некачественного ремонта на Аванесова заменят новый асфальт
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
Барнаульцы борются за спортивную школу, которую хотят закрыть
На Алтае отметят день рождения Германа Титова
Школьника из Барнаула признали лучшим юным пилотом квадрокоптера в России
Константин Цзю провел разминку для жителей Алтая
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком
23 жителя Алтайского края заразились клещевым энцефалитом
Барнаульский «Коммунальщик» победил на общем туре в Казани
Алтайский край получил 22 школьных автобуса
Сергей Шубенков занял третье место в финале «Бриллиантовой лиги»
В Алтайском крае выборы прошли без письменных жалоб о нарушениях
На продажу выставлен "Рубцовский мясокомбинат"
Ливень в Барнауле вызвал дорожный коллапс
Благоустроенный участок появился в исторической части Барнаула
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Дом купца Морозова в Барнауле продают через сайт объявлений
«Тропический» ливень с градом прошел в Барнауле