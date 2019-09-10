Барнаульское «Динамо» сыграло вничью с «Новосибирском»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-10T14:15:50+03:00

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9 сентября «Динамо-Барнаул» на выезде сыграло с «Новосибирском» в матче первенства ПФЛ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так в самом начале игры преимущество было у барнаульских спортсменов. После весь первый тайм больше владели мячом хозяева.

- Во втором тайме вышедший на замену динамовец Житников на 61-й минуте головой замкнул верховую передачу Липина в ближнюю «девятку» - 0:1, - также добавили в Минспорта Алтайского края.

К слову, за две минуты до конца игры новосибирцы сравняли счет – 1:1. Сейчас барнаульские футболисты находятся на пятом, предпоследнем месте в турнирной таблице. Уже 17 сентября они сыграют в Иркутске с «Зенитом».

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ИСТОЧНИК KP.RU