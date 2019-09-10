Барнаульцы борются за спортивную школу, которую хотят закрыть

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-10T09:05:29+03:00

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Воспитанников и тренеров барнаульской спортивной школы № 10 просят покинуть помещение, в котором они занимаются уже долгие годы. Но спортсмены не согласны с постановлением комитета по физической культуре и спорту Барнаула.

Причина выселения – магистральная труба теплового отопления, которая проходит как раз под залом. В ДЮСШ № 10 занимается порядка 400 детей из малообеспеченных семей. Их бесплатно тренируют 4 педагога, сообщает «АиФ-Алтай». Для тренеров и занимающихся спортшкола стала вторым домом, и покидать его они не хотят. Сейчас барнаульцы борются за право остаться в этом зале, отправляют обращения на официальном сайте города. Такую просьбу в электронном виде уже заполнили около 1000 человек.

- В этом году, чтобы обеспечить отопительный сезон более качественно, увеличены параметры – это температура и давление в трубе будет выше. Это опасно для жизни и дети в таком помещении не могут заниматься. Мы им уже подыскали помещение, сейчас там ведутся ремонтные работы, приложим все усилия, чтобы оно было подготовлено быстро, - поясняет заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту города Светлана Гусева.

К слову, пока юным спортсменам и тренерам предложили временно разместиться в другой спортивной школе. Но, по словам одного из преподавателей по боксу, Павла Шишлова, помещение там маленькое и уже хватает занимающихся, поэтому могут возникнуть трудности. Да и находится зал далеко, у детей не будет возможности ездить туда на занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU