Жителя Барнаула будут судить за гибель 5-летней дочери

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-10T13:22:10+03:00

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Барнаульца будут судить за смерть его ребенка. Когда малышка находилась в машине без присмотра, авто с обрыва упало в реку, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Происшествие случилось в июне этого года на берегу реки Алей в Калманском районе. Там мужчина в салоне автомобиля без присмотра оставил свою маленькую дочь. Через некоторое время двигатель машины был запущен, авто покатилось с обрыва и упало в реку. Тело 5-летней девочки было обнаружено в водоёме только на следующий день.

В ведомстве отмечают, что 28-летний барнаулец полностью признал свою вину. Так его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело по факту произошедшего уже направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU