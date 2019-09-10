2019-09-10T06:21:20+03:00
Происшествия

Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

Анна СЕМИНА
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На трассе в Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легковушки.

Как установили в Госавтоинспекции, по предварительным данным накануне около девяти часов вечера на автодороге «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда», в районе села Малые Бутырки Мамонтовского района 42-летний водитель «Мерседеса», ехавший со стороны Барнаула в Мамонтово, столкнулся с грузовиком «Фредлайнер», за рулем которого был 50-летний мужчина. Фура при этом двигалась во встречном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Из-за чего произошло столкновение, еще предстоит выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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