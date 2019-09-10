2019-09-10T09:28:47+03:00
Общество

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Юлия ЕВГРАФОВА
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Жителей Алтайского края синоптики предупреждают о заморозках и высокой пожароопасности, ожидаемых в ближайшие дни. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение.

С 10 по 13 сентября в Алтайском крае будет сохранена высокая пожароопасность, а именно 4 класс горимости. Об этом предупреждают специалисты алтайского ЦГМС.

К тому же, при прояснении местами на территории Алтайского края ожидаются заморозки. Уже 12 сентября температура воздуха в регионе может опуститься до минус двух градусов.

Напомним, 9 сентября в Барнауле прошел ливень с грозой и градом. Такая погода вызвала серьезные пробки в городе в вечернее время. Ливневки не справлялись с таким количеством воды. Например, дорога под мостом в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова снова превратилась в «море».

ИСТОЧНИК KP.RU

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