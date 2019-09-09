2019-09-09T13:07:00+03:00
Происшествия

«Тропический» ливень с градом прошел в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Град в Барнауле (фото: Юлия Корчагина)Град в Барнауле (фото: Юлия Корчагина)
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В понедельник, 9 сентября, в Барнауле четко в соответствии со всеми прогнозами, прошла гроза с градом. Причем ливень больше напоминал тропический дождь.

Кажется, в Барнауле не осталось ни одного района, где не прошел бы ливень. Причем в некоторых частях города гроза сопровождалась градом. Местные жители наперебой рассказывают, где вновь произошел очередной потоп, и делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия непогоды.

Град в Барнауле Фото: Анастасия Корягина

Град в БарнаулеФото: Анастасия Корягина

По словам барнаульцев, град выпал в нагорной части, на Южном и в Индустриальном районе. Однако вероятнее всего, последствия будут незначительными - льдинки были довольно мелкие. А вот сам по себе ливень натворил немало бед: дорога под мостом в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова вновь превратилась в настоящее море. Это значительно затруднило движение транспорта. В особенности трамваем и троллейбусов. Также многие другие улицы превратились в сплошной водяной поток. Ливневки не справляются с таким напором.

Потоп в Барнауле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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