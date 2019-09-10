2019-09-10T06:46:40+03:00
Спорт

Константин Цзю провел разминку для жителей Алтая

Анна СЕМИНА
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Известный боксер Константин Цзю провел разминку для жителей Горно-Алтайска.

Спортсмен побывал в столице Республики Алтай несколько дней назад. Открытую тренировку он провел в рамках визита в Центр спортивной акробатики «Грация» и сельскохозяйственный техникум. Сама же разминка прошла на центральной площади города. Принять участие в ней могли абсолютно все желающие.

- Бокс дает умение контролировать свои эмоции. Это очень сильно помогает в жизни, — отметил Константин Цзю.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», известный боксер также преподнес жителям столицы несколько подарков. Так трем нуждающимся он преподнес инвалидные кресла-коляски с электроприводом. А еще все желающие смогли сфотографироваться со спортсменом и получить его автограф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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