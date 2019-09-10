2019-09-10T05:59:47+03:00
Спорт

Барнаульский «Коммунальщик» победил на общем туре в Казани

Анна СЕМИНА
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Хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» на проходящем в Казани общем туре женской суперлиги одержали победу.

Соперником наших девчонок была команда из Волгодонска «Спартак-Дончанка». Подопечные Владимира Кобзева по ходу встречи проигрывали сначала 0:1, затем 1:2, а после и 2:3. Несмотря на отставание барнаулки смогли собраться и сравнять. А спустя некоторое время желто-зеленые девчонки вовсе вышли вперед.

- «Коммунальщику» удалось склонить чашу весов в свою пользу, забив два мяча - оба раза отличилась Александра Соснина (42-я минута, с игры; 51-я, со штрафного углового), - сообщает «Алтайский спорт».

В итоге наша команда победила со счетом 5:3. К сожалению это первая удача «Коммунальщика». Сейчас в его активе три очка и последнее место суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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