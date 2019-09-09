2019-09-09T15:31:14+03:00
Происшествия

Ливень в Барнауле вызвал дорожный коллапс

САПОЖКОВА Александра
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Ливень в Барнауле, прошедший во второй половине дня 9 сентября, значительно осложнил дорожную обстановку.

Потоп в Барнауле.

В частности, потоп наблюдался на пр. Ленина. Также огромные лужи образовались на улице Малахова - в связи с этим сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть от ул. Сухэ-Батора в сторону ул. Гридасова и в обратном направлении, а также от ул. Балтийской в сторону ул. Власихинской. На месте работают экипажи ДПС.

А на улице Власихинской в районе дома № 144-а из-за ливня произошел обвал проезжей части. Там движение значительно затруднено и осуществляется в одну полосу.

- На месте также работают сотрудники ДПС, коммунальные и дорожные службы, - сообщили в ГИБДД города.

Сейчас дорожная обстановка остается затруднительной. Заторы оцениваются в 8 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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