Ливень в Барнауле вызвал дорожный коллапс
Ливень в Барнауле, прошедший во второй половине дня 9 сентября, значительно осложнил дорожную обстановку.
Потоп в Барнауле.
В частности, потоп наблюдался на пр. Ленина. Также огромные лужи образовались на улице Малахова - в связи с этим сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть от ул. Сухэ-Батора в сторону ул. Гридасова и в обратном направлении, а также от ул. Балтийской в сторону ул. Власихинской. На месте работают экипажи ДПС.
А на улице Власихинской в районе дома № 144-а из-за ливня произошел обвал проезжей части. Там движение значительно затруднено и осуществляется в одну полосу.
- На месте также работают сотрудники ДПС, коммунальные и дорожные службы, - сообщили в ГИБДД города.
Сейчас дорожная обстановка остается затруднительной. Заторы оцениваются в 8 баллов.
Читайте также: «Тропический» ливень с градом прошел в Барнауле
ИСТОЧНИК KP.RU