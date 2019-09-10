2019-09-10T04:55:39+03:00
Общество

Алтайский край получил 22 школьных автобуса

Юлия ЕВГРАФОВА
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ШколаШколаФото: Олег УКЛАДОВ
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На новые школьные автобусы были выделены деньги из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В регион уже поступили пять автобусов марки «КАВЗ» с вместимостью больше 31 человека. И 17 автобусов марки «ПАЗ», которые вмещают до 24 человек. Их направят в муниципальные образования. Этот транспорт предназначен для развоза школьников на занятия. Также новыми автобусами заменят старый школьный транспорт с истекающим сроком эксплуатации, отмечают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

К слову, обновлять школьный автопарк будут до конца этого года и за счет средств из краевого бюджета. На эти цели выделили 93 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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