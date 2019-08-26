«Это бред!»: в школах помимо русского будет еще и родной язык

Первого сентября педагогов и учеников ожидают нововведения. В этом году в числе обязательных предметов появятся родной язык и родная литература (вводятся в 2-4-х и 7-9-х классах), а также второй иностранный язык (у учеников с 5 по 9 классы).

Чем отличается родной язык от русского?

- В отличие от предметов «русский язык», «литература», изучение предметов «родной язык», «родная литература» носит культурологический характер, - поясняет Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула.

Чиновница процитировала методические разъяснения по этому поводу:

«Изучение должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному русскому языку и родной русской литературе как хранителю культуры, получение знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении».

Забрали час от математики

- Разработчики программ обычно пишут много заумных предложений,- усмехнулся Александр Овсиевский, директор гимназии № 40. - Мы выделили часы для этого предмета, забрали час от математики. Главная проблема - отсутствие учебников, будем работать только по методическим рекомендациям. Это, конечно, не здорово.

По словам Овсиевского, школы Барнаула вряд ли смогут удовлетворить тех, кто действительно захочет изучать родной язык, например, армянский , грузинский и т.д.

- Им придется согласиться учить русский, - говорит Александр Георгиевич. - У нас тоже дети есть из иностранных государств - все учат русский, никто не требует родной.

- Хотели как лучше, а получилось как всегда - вопрос не продуман, но идут указания, - вздохнул заслуженный учитель России.

«Это лицемерие»

- Это лицемерное, на мой взгляд, определение - предмет «родной язык», - считает Фарида Габдраупова, педагог дополнительного образования и учитель русского языка и литературы в гимназии. - Сегодня родной (нерусский) язык изучают только в нацрегионах и в отдельных, чудом сохранившихся нацшколах . В нашем регионе для всех «родной» будет русский язык. Школы говорят: «У нас нет учителей, нет единой программы, которая позволяла бы изучать родной язык».

По мнению Фариды, по большому счету, и желания ни у кого нет, заморачиваться с языками коренных народов России.

- Вот, например, мои племянники хотели бы, допустим, изучать язык, на котором предки их говорили - татарский, но никто не предлагает его изучать, - привела пример Фарида. - Хотя я думаю, что если бы действительно было желание и политическая воля, то при сегодняшних возможностях можно придумать такую форму обучения, дистанционно или еще как-то, чтобы это воплотить.

«Изобретаем велосипед»

Завуч одной из школ, преподающая русский язык и литературу, на условиях анонимности рассказала, что ни учителя, ни администрации учебных заведений не рады этому нововведению.

- Впервые нам объявили о том, что может быть введут родной язык и литературу отдельно, в конце мая. Наши учителя в большинстве своем довольно интеллигентные люди, но на том собрании просто рев стоял, люди не могли успокоиться. Нам говорили: «Не волнуйтесь, может, это и не введут, это же пока проект. Ну а если введут, то чиновники все лето не будут ни спать, ни есть, а будут заниматься прописыванием стандартов».

Проблема в том, что на данный момент школы пока не получили конкретных методических рекомендаций по этим предметам и указаний по поводу того, за счет чего их вводить, чтобы не нарушить нормы СанПиН. Эти вопросы находятся в стадии обсуждения. У каждого класса должно быть определенное число учебных часов, и пока что для родных языка и литературы места нет.

- Директора не могут нарушить учебный план – за это они огребаются серьезными штрафами. Нам пишут размытую формулировку «на усмотрение образовательной организации». Хорошо, администрация школы введет это на свое усмотрение – к примеру, может «отщипнуть» часы от экономики. А потом придет Роспотребнадзор и накажет за несоблюдение норм. Поэтому администрациям школ нужны четкие указания, за счет чего вводить эти предметы, - говорит собеседница.

Еще один вариант – вводить «шестидневку». Фактически школы края уже не входят в пятидневный план по многим классам. Это не может не раздражать родителей и учителей. По мнению многих, эти предметы просто бессмысленны.

- Бред это все, конечно. Изобретаем велосипед. Мы и так изучаем родной русский язык и литературу! Если законодатели хотят, чтобы мы в рамках новых предметов изучали региональный компонент (творчество алтайских писателей, местные диалекты) – так мы и это давно проходим. И до этого года Минобр все устраивало, во время проверок за этим тщательно следили, - рассказал завуч одной из школ.

Возможно, законодатели хотят таким образом уравнять права русских детей и детей других национальностей – но на практике это тоже почти невыполнимо. Скажем, какая-нибудь армянская семья решит, что их ребенок должен изучать родной язык. Учителя армянского школа вряд ли найдет.

- Мы просто пропишем в уставе школы, что у нас родной язык – русский, и все. А дальше люди пусть выбирают, хотят они изучать его в качестве родного или нет. Боюсь представить, сколько бумажной волокиты нас ждет – у нас учителя, наверное, только в середине сентября смогут начать журналы заполнять, пока разберемся, что и как. В общем, пока мы ждем ценных указаний и все-таки надеемся, что этого не произойдет. Может, введут с формулировкой «по возможностям школы», как это, скорее всего, будет со вторым иностранным, - рассуждает завуч.

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