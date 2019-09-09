2019-09-09T17:12:50+03:00
Экономика

На продажу выставлен "Рубцовский мясокомбинат"

САПОЖКОВА Александра
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Собственники "Рубцовского мясокомбината" выставили предприятие на продажу. При этом о закрытии пока речи не идет - комбинат работает в штатном режиме.

Как сообщает vrubcovske.ru, комплекс находится на территории площадью 12,9 га. В его состав, в частности, входят колбасный и холодильный цеха, мясожировой корпус, предубойная база, вспомогательные цеха (прачечная, мыловаренный, ремонтно-технический, столярный и др.), медпункт, котельная, гараж, склад и так далее.

- Мы не распродаем, а продаем предприятие, - отметила представитель мясокомбината. - Но покупателей пока нет.

История комбината начинается с 1925 года. Предприятие отмечено многочисленными престижными наградами. Его продукция известна во всем крае и за его пределами.

Напомним, в августе был продан "Рубцовский хлебокомбинат".

Читайте также: К концу сентября планируют открыть "Рубцовский хлебокомбинат"

ИСТОЧНИК KP.RU

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