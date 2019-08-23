2019-08-23T12:36:18+03:00
Экономика

К концу сентября планируют открыть "Рубцовский хлебокомбинат"

САПОЖКОВА Александра
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Новые собственники "Рубцовского хлебокомбината" готовят предприятие к запуску. Это может произойти уже к концу сентября 2019 года.

Как сообщает портал "вРубцовске.ру", предприятие по решению бывших собственников было закрыто 1 июля текущего года. А через месяц, в начале августа, уже пошли разговоры о возрождении комбината. И сейчас информация подтвердилась.

Отмечается, что рубцовчане всегда ценили хлебобулочные изделия "Рубцовского хлебокомбината" и считали их качественными.

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"Рубцовский хлебокомбинат" оказался на грани банкротства

Из-за проблем со сбытом продукции, долгов перед поставщиками топлива и сырья "Рубцовский хлебокомбинат" оказался на грани банкротства. Ситуация обострилось в новогодние каникулы после простоя. Но никаких действий по остановке предприятия и сокращению работников пока не предпринималось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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