К концу сентября планируют открыть "Рубцовский хлебокомбинат"

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-23T12:36:18+03:00

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Новые собственники "Рубцовского хлебокомбината" готовят предприятие к запуску. Это может произойти уже к концу сентября 2019 года.

Как сообщает портал "вРубцовске.ру", предприятие по решению бывших собственников было закрыто 1 июля текущего года. А через месяц, в начале августа, уже пошли разговоры о возрождении комбината. И сейчас информация подтвердилась.

Отмечается, что рубцовчане всегда ценили хлебобулочные изделия "Рубцовского хлебокомбината" и считали их качественными.

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ИСТОЧНИК KP.RU