К концу сентября планируют открыть "Рубцовский хлебокомбинат"
Новые собственники "Рубцовского хлебокомбината" готовят предприятие к запуску. Это может произойти уже к концу сентября 2019 года.
Как сообщает портал "вРубцовске.ру", предприятие по решению бывших собственников было закрыто 1 июля текущего года. А через месяц, в начале августа, уже пошли разговоры о возрождении комбината. И сейчас информация подтвердилась.
Отмечается, что рубцовчане всегда ценили хлебобулочные изделия "Рубцовского хлебокомбината" и считали их качественными.
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ИСТОЧНИК KP.RU