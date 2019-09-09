СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-09T12:37:36+03:00

Межрегиональные соревнования по биатлону прошли в Барнауле в День города Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

В день города, 7 сентября, в краевом центре состоялись соревнования по биатлону на роликах. Мероприятие прошло на базе краевого училища олимпийского резерва (АУОР). Спонсорами стали компания «Гудвилл» и Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ).

По словам организатора – председателя АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева – первоначально планировалось, что состязания будут краевыми, однако приезд спортсменов из различных регионов Сибири (и даже Дальнего Востока – с Камчатки) превратил мероприятие в межрегиональное.

СПРАВКА: Сергей Локтев – трехкратный чемпион России по биатлону среди ветеранов, председатель союза ветеранов-биатлонистов Алтайского края, почетный гражданин города Барнаула.

Индивидуальные соревнования проводились среди ветеранов биатлона, которым предстояло преодолеть шесть огневых рубежей. Более младшие участники получили возможность поучаствовать в гонке необычного формата, существующего только в Алтайском крае, которая носит название «Эстафета поколений».

Межрегиональные соревнования по биатлону прошли в Барнауле в День городаФото: предоставлено пресс-службой

В «Эстафете поколений» приняли участие биатлонисты самых разных возрастов – от 12-ти до 60-ти лет. По словам организатора, это – отличный инструмент для воспитания молодежи, перенаправляющий энергию молодых людей с улицы и компьютера на занятия спортом. Соревновательный момент мотивирует юных спортсменов к интенсивных тренировкам, которые, в свою очередь, воспитывают в них дисциплинированность и целеустремленность.

«На мой взгляд, «Эстафета поколений» – очень удачное сочетание. Все спортсмены имеют возможность поучиться друг у друга. Это мероприятие мы проводим на Алтае уже третий год. В рамках ветеранского биатлона Алтай становится, можно сказать, сибирской столицей. Несмотря на то, что две недели назад чемпионат России был, приехали ветераны из Красноярска, Новосибирска, Томска и даже с Камчатки. Находят возможность, время, средства чтобы приехать – и это радостно», – поделился своим мнением главный судья соревнований Виктор Селютин.

Всего в гонке участвовало 60 человек из 15 команд. Пять спортсменов приехали из соседнего Новосибирска, еще одна команда прибыла из Томска. Также присутствовали биатлонисты из Краноярска, однако их оказалось всего трое, поэтому для формирования полной команды к ним добавили двоих местных спортсменов.

Межрегиональные соревнования по биатлону прошли в Барнауле в День городаФото: предоставлено пресс-службой

«Эти краевые соревнования – отборочные на чемпионат мира. Наших биатлонистов человек пять точно поедет. Среди них, кстати, есть даже одна девушка – Дина Баянкина. Она летом стала чемпионкой. Думаю, она станет следующим чемпионом мира среди женщин. Летом проводилось первенство России – там четыре возрастные группы, в двух из них чемпионами и призерами стали наши спортсмены, из Алтайского края. По общему количеству наград мы, наверное, на первом месте. Хотя командный зачет не проводится, но по личным подсчетам так и есть», – рассказал «КП-Барнаул» Сергей Локтев.

СПРАВКА: Дина Баянкина – старший преподаватель физкультуры в Алтайском педагогическом университете, мастер спорта по биатлону.

Победители индивидуальных соревнований получили денежные призы от БПЗ: 30, 20 и 10 тысяч рублей за I, II и III места соответственно. Призерам «Эстафеты поколений» были вручены кубки и медали от компании «Гудвилл».

ИСТОЧНИК KP.RU