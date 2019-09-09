Наркопритон «прикрыли» в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-09T11:25:27+03:00

В обычной квартире, расположенной в многоэтажке, приготавливали и принимали наркотики Фото: Анна СЕМИНА

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Полицейские Барнаула рассекретили и «прикрыли» наркопритон в Индустриальном районе города.

Операцию провели накануне. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задокументировали факт организации притона, где готовили и употребляли запрещенные вещества.

По информации правоохранительных органов, ранее судимая 32-летняя женщина на своей квартире в доме по улице Шумакова, организовала и содержала настоящий притон. Там она регулярно "принимала гостей" и предлагала им наркотики. Во время его осмотра служебная собака обнаружила запрещенные вещества. Полицейские изъяли их.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU