2019-09-09T11:25:27+03:00
Происшествия

Наркопритон «прикрыли» в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
В обычной квартире, расположенной в многоэтажке, приготавливали и принимали наркотикиВ обычной квартире, расположенной в многоэтажке, приготавливали и принимали наркотикиФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Полицейские Барнаула рассекретили и «прикрыли» наркопритон в Индустриальном районе города.

Операцию провели накануне. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задокументировали факт организации притона, где готовили и употребляли запрещенные вещества.

По информации правоохранительных органов, ранее судимая 32-летняя женщина на своей квартире в доме по улице Шумакова, организовала и содержала настоящий притон. Там она регулярно "принимала гостей" и предлагала им наркотики. Во время его осмотра служебная собака обнаружила запрещенные вещества. Полицейские изъяли их.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Читайте также:

Бийчанка обманывала посетителей сайта знакомств

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благоустроенный уголок появился в исторической части Барнаула
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Дом купца Морозова в Барнауле продают через сайт объявлений
«Тропический» ливень с градом прошел в Барнауле
Межрегиональные соревнования по биатлону прошли в Барнауле в День города
На Алтае снимают материал для TopGear Russia
Программа «Стальное дерево» помогла реконструировать спортивную площадку в Заринске
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
В Бийске расстреляли камеры фотофиксации нарушений
Турнир по киберспорту «ALTAY CUP» прошел в Барнауле
Дзюдоист Иван Нифонтов стал депутатом БГД
Бийчанка обманывала посетителей сайта знакомств
Олимпийская сборная по гребле встретилась с Виктором Томенко
Микробиологический ликбез: листериоз
Движение трамваев встало в Барнауле из-за аварии на путях
Самую красивую девушку выбрали в Барнауле в День города
В Бийске выбрали новых депутатов гордумы
В Барнауле отключат горячую воду
30 тысяч барнаульцев пришли посмотреть праздничный салют в День города
Избирательные участки закрылись в Алтайском крае
Андрей Щукин принял участие в выборах депутата Барнаульской гордумы
Депутат АКЗС прокомментировала выборы преемника Александра Гукова
Алтайский легкоатлет взял бронзу в финале «Бриллиантовой лиги»