2019-09-09T11:39:39+03:00
Политика

Дзюдоист Иван Нифонтов стал депутатом БГД

Анна СЕМИНА
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Дзюдоист Иван Нифонтов, недавно завершивший спортивную карьеру, победил на выборах в Барнаульскую городскую Думу.

Иван Нифонтов набрал большинство голосов на выборах в Барнаульскую гордуму по второму округу.

- Он баллотировался от партии «Единая Россия», - сообщает «МК на Алтае».

По предварительным данным, Иван Нифонтов получил 42,01% голосов. Ближайший соперник - Антон Арцибашев, представляющий КПРФ – набрал почти вдвое меньше - 26,87%.

Либерал-демократ Петр Кайдаша набрал около 16% голосов, справедливоросс Степан Лютов - 11%, Андрей Ткаченко от партии «Яблоко» - всего 4%.

- Еще 3% бюллетеней были испорченными, - также добавляет источник.

В целом же явка на довыборах депутатов Барнаульского городской думы составила примерно 13,8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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