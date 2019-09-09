Дзюдоист Иван Нифонтов стал депутатом БГД
Дзюдоист Иван Нифонтов, недавно завершивший спортивную карьеру, победил на выборах в Барнаульскую городскую Думу.
Иван Нифонтов набрал большинство голосов на выборах в Барнаульскую гордуму по второму округу.
- Он баллотировался от партии «Единая Россия», - сообщает «МК на Алтае».
По предварительным данным, Иван Нифонтов получил 42,01% голосов. Ближайший соперник - Антон Арцибашев, представляющий КПРФ – набрал почти вдвое меньше - 26,87%.
Либерал-демократ Петр Кайдаша набрал около 16% голосов, справедливоросс Степан Лютов - 11%, Андрей Ткаченко от партии «Яблоко» - всего 4%.
- Еще 3% бюллетеней были испорченными, - также добавляет источник.
В целом же явка на довыборах депутатов Барнаульского городской думы составила примерно 13,8%.
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ИСТОЧНИК KP.RU