2019-09-09T04:31:02+03:00
Политика

В Бийске выбрали новых депутатов гордумы

Анна СЕМИНА
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В городе Бийске Алтайского края накануне, 8 сентября, состоялись выборы, на которых довыбирали двух депутатов городской думы по округам №2 и №6.

Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на данные крайизбиркома, победу одержали единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло.

Александр Казаков на втором одномандатном округе смог получить 749 голоса. В то время как его ближайший конкурент - Александр Попов, представляющий коммунистов - 501. Эсер Андрей Гончаров смог насобирать всего 98 голосов, а либерал-демократ Алексей Подзоров - 104.

На округе №6 практически аналогичная ситуация: у Жанны Нечитайло максимум – 768, у коммуниста Ивана Белкина 320, Иван Афанасьев (Справедливая Россия) – 272, Владимир Тырышкин (ЛДПР) – 73 голоса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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