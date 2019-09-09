В Бийске выбрали новых депутатов гордумы
В городе Бийске Алтайского края накануне, 8 сентября, состоялись выборы, на которых довыбирали двух депутатов городской думы по округам №2 и №6.
Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на данные крайизбиркома, победу одержали единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло.
Александр Казаков на втором одномандатном округе смог получить 749 голоса. В то время как его ближайший конкурент - Александр Попов, представляющий коммунистов - 501. Эсер Андрей Гончаров смог насобирать всего 98 голосов, а либерал-демократ Алексей Подзоров - 104.
На округе №6 практически аналогичная ситуация: у Жанны Нечитайло максимум – 768, у коммуниста Ивана Белкина 320, Иван Афанасьев (Справедливая Россия) – 272, Владимир Тырышкин (ЛДПР) – 73 голоса.
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ИСТОЧНИК KP.RU