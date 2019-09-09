Олимпийская сборная по гребле встретилась с Виктором Томенко

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-09T08:17:14+03:00

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Члены олимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, проводящие сборы в Барнауле, встретились с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Спортсмены пробыли здесь неделю. За это время они успели не только провести адаптацию, но и целый ряд важный встреч. Помимо мастер-классов с юными гребцами они пообщались с губернатором.

И сами спортсмены и члены федерации по достоинству оценили базу барнаульского гребного канала, однако отметили и некоторые недочеты. К примеру, существующих трибун явно недостаточно для проведения крупных соревнований, ведь если привлекать на них зрителей, их просто негде будет разместить.

- В Венгрии, где гребля на первом месте, имеет хорошую базу. Там стоят огромные трибуны, соревнования делают доступными для всех зрителей. Естественно, устанавливают всякие дополнительные палатки с едой, потому что люди зачастую приезжают на целый день. Туалетные комнаты обязательно. Поскольку у вас база довольно компактная, то единственный вариант, наверное, действительно поставить трибуны на противоположном берегу, поскольку здесь всё равно будет задействовано всё под спортсменов, под судей. Вам нужно будет исходить из тех реалий, которые существуют, - говорит генеральный секретарь федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

И действительно, такой вариант руководство местной федерации и представили администрации уже рассматривали. Для этого потребуется подготовить площадки и завести мобильные трибуны, которые после окончания соревнований будут демонтированы и использованы на других мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU