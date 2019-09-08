Андрей Щукин принял участие в выборах депутата Барнаульской гордумы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-08T13:37:18+03:00

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Заместитель начальника управления юстиции Алтайского края, координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Андрей Щукин проголосовал на выборах депутата Барнаульской городской Думы. Он отметил, что открытость проблемам избирателей – важное качество депутата.

- Я живу на этом округе рядом со школой №80, поэтому для меня было важно прийти и проголосовать. Я знаю проблемы округа, очень многих жителей. И сам неоднократно участвовал в выборах, притом успешно, жители поддерживали меня. Сегодня я выбирал кандидата, который, по моему мнению, сможет продуктивно работать именно здесь. Считаю, что для депутата важны энергия, молодость, желание делать нужные дела. Ведь мы выбираем представителя наших интересов в Барнаульской городской Думе, к которому сможем обращаться с проблемами, предложениями и инициативами», - подчеркнул Щукин.

Замначальника управления добавил, что в Барнауле выборы проходят спокойно. На 15:00 по округу №2 явка составила 9,27% — проголосовало 2144 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU