Андрей Щукин принял участие в выборах депутата Барнаульской гордумы
Заместитель начальника управления юстиции Алтайского края, координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Андрей Щукин проголосовал на выборах депутата Барнаульской городской Думы. Он отметил, что открытость проблемам избирателей – важное качество депутата.
- Я живу на этом округе рядом со школой №80, поэтому для меня было важно прийти и проголосовать. Я знаю проблемы округа, очень многих жителей. И сам неоднократно участвовал в выборах, притом успешно, жители поддерживали меня. Сегодня я выбирал кандидата, который, по моему мнению, сможет продуктивно работать именно здесь. Считаю, что для депутата важны энергия, молодость, желание делать нужные дела. Ведь мы выбираем представителя наших интересов в Барнаульской городской Думе, к которому сможем обращаться с проблемами, предложениями и инициативами», - подчеркнул Щукин.
Замначальника управления добавил, что в Барнауле выборы проходят спокойно. На 15:00 по округу №2 явка составила 9,27% — проголосовало 2144 человека.
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