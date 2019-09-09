2019-09-09T03:46:34+03:00
Общество

30 тысяч барнаульцев пришли посмотреть праздничный салют в День города

Анна СЕМИНА
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Порядка 30 тысяч человек в минувшую субботу, 7 сентября пришли посмотреть на праздничный салют в честь Дня рождения Барнаула.

Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Виктора Томенко Дмитрий Негреев.

- День города завершился в Барнауле фейерверком посмотреть который пришли 30 тысяч человек, - написал он.

Однако это, естественно, только предварительные подсчеты.

По традиции основные залпы дали на площади Сахарова, в самом центре города. Тем не менее, салюты, пусть не такие масштабные, состоялись и в других районах Барнаула.

Напомним, краевой столице исполнилось 289 лет. Массовые гуляния проходили в основном на нескольких точках: площадь Сахарова, Советов, Ветеранов, набережная Оби, пешеходная зона улицы Мало-Тобольской и Льва Толстого, а также в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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