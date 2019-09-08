2019-09-08T05:42:29+03:00
Общество

Единый день голосования проходит 8 сентября на Алтае

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ВыборыВыборыФото: Олег УКЛАДОВ
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В городах и селах Алтайского края открылись избирательные участки. Сегодня, 8 сентября, по всей стране проходит Единый день голосования.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Алтайском крае проходят выборы депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №2 (Кулундинский, Ключевский, Михайловский и Табунский районы) и 247 депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители Железнодорожного района Барнаула выберут сегодня депутата городской Думы по округу №2, бийчане - двух депутатов Думы Бийска по округам №2 и №6. Большая часть выборных кампаний проходит в муниципалитетах: в Змеиногорском, Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах. Также замещению будут подлежать 52 должности глав сельских поселений.

Всего в единый день голосования 8 сентября в выборах имеют право принять участие более 207 тыс. человек. На избирательных участках можно не только проголосовать за кандидата, но и приобрести качественную продукцию местных производителей, получить ряд других услуг.

Напомним, в регионе действует Информационный центр Избирательной комиссии Алтайского края «Выборы-2019», работает телефонная горячая линия (3852) 36-30-62. За тем, как проходят выборы, наблюдают порядка 450 наблюдателей, представляющих различные организации.

Также избирательные участки открылись в ближайшем регионе – Республике Алтай. Там жители выбирают губернатора и депутатов в Госсобрание (Эр Курултай).

ИСТОЧНИК KP.RU

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