Депутат АКЗС прокомментировала выборы преемника Александра Гукова

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-08T13:26:55+03:00

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Сегодня, 8 сентября, в Алтайском крае проходит Единый день голосования. В частности, полным ходом идут выборы депутата АКЗС по округу №2. Как сообщила депутат АКЗС по округу №2 (по списку территориальной группы) Наталья Цепенко, голосование идёт в штатном режиме.

По словам Цепенко, в первой половине дня наблюдалась довольно активная явка на избирательные участки: по Кулундинскому району она превышала 15%, в целом по округу — 14,34% избирателей.

— Для меня эти выборы по-личному особенные. Ведь мы выбираем депутата, который должен стать преемником работавшему на округе ранее, ушедшему из жизни Александру Васильевичу Гукову. Мы с ним плодотворно работали, отстаивали интересы жителей Кулундинского, Ключевского, Михайловского и Табунского районов. Теперь его место должен занять действительно достойный, работоспособный и авторитетный человек, имеющий опыт работы депутатом и знающий проблемы жителей. Уверена, земляки сделают мудрый выбор, - цитирует Цепенко пресс-служба реготделения ЕР в Алтайском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU