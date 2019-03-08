2019-03-08T09:50:30+03:00
Общество

Не стало депутата Алтайского заксобрания Александра Гукова

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ скончался на 72-м году жизни
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Не стало депутата Алтайского заксобрания Александра Гукова Фото: doc22.ruНе стало депутата Алтайского заксобрания Александра Гукова Фото: doc22.ru
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Печальное известие пришло сегодня, 8 марта. Умер депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Александр Васильевич Гуков.

Александр Гуков родился 6 августа 1947 года в селе Ключи Ключевского района Алтайского края. По окончании школы поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт и в 1972 году получил звание ученого агронома.

В 1991 году Александр Гуков стал главой крестьянского хозяйства, основным направлением производственной деятельности которого является выращивание зерновых, масличных культур, их переработка и реализация.

Производственная база хозяйства является одной из самых мощных в фермерском секторе края.

В 1998 году Александру Гукову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Александр Васильевич – семикратный победитель краевого конкурса «Директор года» в 2003-2011 годах, победитель краевого конкурса «Лучший предприниматель края» в 2007 и 2013 годах, Всероссийского конкурса 2009 года «Лучшие предприятия России. Динамика, эффективность, ответственность», награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, медалью «За труды по сельскому хозяйству», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Алтайского края «За заслуги в труде», отмечен другими наградами.

В краевом Законодательном Собрании Александр Васильевич занимался вопросами сельского хозяйства, работая в составе комитета по аграрной политике и природопользованию. Он представлял интересы жителей округа № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы), был членом фракции «Единая Россия».

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают искренние соболезнования семье, родственникам, друзьям и коллегам, землякам Александра Васильевича. Он был человеком-легендой, одним из столпов сельского хозяйства региона, настоящим профессионалом своего дела - и в аграрной отрасли, и в депутатской деятельности.

«Комсомольская правда» - Барнаул» также выражает соболезнования родным и близким Александра Васильевича Гукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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