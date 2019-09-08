Военные перекроют трассы в Алтайском крае
9 сентября военные перекроют трассы в Алтайском крае. Ограничения будут действовать на нескольких участках, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Проезд будет закрыт для всех видов транспорта на следующих участках:
с 14:10 до 17:10 на 257-м км автодороги «Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Контошино»;
с 14:10 до 17:10 «н.п. Контошино) – н. п. Контошино – н.п. Озеро Красилово»;
с 14:10 до 17:10 на 258-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 267-й км автодороги Р-256.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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ИСТОЧНИК KP.RU