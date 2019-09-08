2019-09-08T07:06:08+03:00
Общество

Военные перекроют трассы в Алтайском крае

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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9 сентября военные перекроют трассы в Алтайском крае. Ограничения будут действовать на нескольких участках, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Проезд будет закрыт для всех видов транспорта на следующих участках:

с 14:10 до 17:10 на 257-м км автодороги «Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Контошино»;

с 14:10 до 17:10 «н.п. Контошино) – н. п. Контошино – н.п. Озеро Красилово»;

с 14:10 до 17:10 на 258-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 267-й км автодороги Р-256.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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