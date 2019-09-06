В Алтайском крае девушка пойдет под суд за незаконный визит, избиение полицейского и поножовщину
В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Троицкого района. Девушку обвиняют по трем статьям УК РФ: в незаконном проникновении в жилище, применении насилия в отношении представителя власти и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, днем в августе 2019 года в одном из сел Троицкого района девушка незаконно проникла в дом местной жительницы против ее воли. Хозяйка жилища не смогла выгнать непрошеную гостью и вызвала на помощь полицейских. Участковый потребовал от нарушительницы проследовать с ним в дежурную часть. В ответ девушка нанесла полицейскому несколько ударов руками и ногами по лицу.
Впоследствии вскрылся еще один факт противоправной деятельности обвиняемой. В том же месяце молодая женщина, будучи в изрядном подпитии, в ходе ссоры ударила ножом знакомого, причинив ему легкий вред.
Известно, что девушка уже была судима за преступления против собственности. Новое уголовное дело передали в суд. Ей грозит реальное лишение свободы - по самой тяжкой срок составляет до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU