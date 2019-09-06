2019-09-06T08:33:55+03:00
Общество

В Алтайском крае женщина послала на кражу свою 11-летнюю дочь и ее подругу

Сельчанка испытывала материальные трудности и решила таким образом заработать
Анастасия Корягина
Поделиться:
Алтайская полиция, магазинная кража.Алтайская полиция, магазинная кража.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Двух жительниц Локтевского района будут судить за магазинную кражу. Одну из них обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, а другую - в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали СУ СКР по Алтайскому краю, участницами преступления стали взрослая женщина, ее 11-летняя дочь и 15-летняя подруга девочки. В июне 2019 года сельчанка, имеющая материальные трудности, решила обокрасть местный магазин. Она вовлекла в преступную деятельность свою дочь и ее подругу.

По указанию женщины девочки пришли в магазин и набили свои рюкзаки продуктами, предварительно убедившись, что их никто не видит. Им даже удалось покинуть торговый зал, не рассчитавшись за товар, но затем детей поймал сотрудник магазина, который заподозрил их в краже.

Уголовное дело завели на организатора преступления и старшую девочку. обвиняемые полностью признали свою вину в содеянном. 11-летнюю соучастницу судить не будут, так как она слишком мала для уголовной ответственности. Следователи также сделали представления органам опеки, которые ненадлежащим образом следят за семьей.

Читайте также:

Пьяный житель Алтайского края воспитывал маленькую девочку ремнем с металлической пряжкой

Молодого человека отправили в колонию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтай-Кокс помогает региону готовить кадры будущего
Умер алтайский журналист Анатолий Волохов
В Барнауле решили разгрузить многострадальную улицу Жасминную
Алтайская лаборатория ведет на предприятиях санитарно-бактериологический контроль
Суммарный запас угля на алтайских станциях СГК достиг 878 тысяч тонн
Пьяный житель Алтайского края воспитывал маленькую девочку ремнем с металлической пряжкой
В Барнауле хотят ввести тариф на проезд по времени и выделить полосы для общественного транспорта
Какой будет погода в Барнауле на День города-2019
В Барнауле ведутся поиски дедушки без зубов
Барнаулец продает дракона из монтажной пены за полмиллиона
В Барнауле завершились поиски пропавшего бизнесмена
В Барнауле водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
В центре Барнаула разгуливают ондатры
Расписание электричек изменится на Алтае
В Алтайском крае появится третья федеральная трасса
На Алтае введены новые правила записи к врачу
В Барнауле будут судить пенсионерку, которая напилась, сбила рабочего и уехала
Сельскохозяйственная академия Китая заинтересована в сотрудничестве с Алтайским техуниверситетом