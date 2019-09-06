В Алтайском крае женщина послала на кражу свою 11-летнюю дочь и ее подругу
Двух жительниц Локтевского района будут судить за магазинную кражу. Одну из них обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, а другую - в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору.
Как рассказали СУ СКР по Алтайскому краю, участницами преступления стали взрослая женщина, ее 11-летняя дочь и 15-летняя подруга девочки. В июне 2019 года сельчанка, имеющая материальные трудности, решила обокрасть местный магазин. Она вовлекла в преступную деятельность свою дочь и ее подругу.
По указанию женщины девочки пришли в магазин и набили свои рюкзаки продуктами, предварительно убедившись, что их никто не видит. Им даже удалось покинуть торговый зал, не рассчитавшись за товар, но затем детей поймал сотрудник магазина, который заподозрил их в краже.
Уголовное дело завели на организатора преступления и старшую девочку. обвиняемые полностью признали свою вину в содеянном. 11-летнюю соучастницу судить не будут, так как она слишком мала для уголовной ответственности. Следователи также сделали представления органам опеки, которые ненадлежащим образом следят за семьей.
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ИСТОЧНИК KP.RU