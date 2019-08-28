На Алтае американский фермер собирает деньги на покупку авто

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-28T09:41:09+03:00

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Американец Джастас Уолкер, которого прозвали «веселым молочником», собирает деньги на покупку автомобиля для развоза продуктов, сообщает «МК на Алтае».

Уже больше 20 лет иностранец проживает в России и владеет «Фермой мечты» в Алтайском крае. Там он и еще несколько семей из козьего молока производят сыр фета, моцареллу и рикотту. Сейчас Джастас Уолкер хочет купить машину марки «LADA Largus». На ней он планирует развозить продукты жителям Алтайского края.

На автомобиль фермер собирает деньги на краундфандинговой платформе Planeta.ru. Всего ему необходимо набрать порядка 500 тысяч рублей. Благодаря такому приобретению Уолкер также сможет помогать соседям. Сбор средств завершится уже 16 сентября.

Стоит отметить, что в поселке Солоновка изготавливает 20 сортов сыров. За свою продукцию фермеры даже получили бронзовую медаль на конкурсе во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU