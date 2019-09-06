2019-09-06T11:17:55+03:00
Общество

Обвал тротуарной плитки на проспекте Ленина починят за один день

Подрядчик уже приступил к работам
Анастасия Корягина
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Ремонт плитки на Ленина. Фото: «Толк»Ремонт плитки на Ленина. Фото: «Толк»
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В Барнауле меняют проваливающуюся плитку на аллее на проспекте Ленина в районе концертного зала «Сибирь». Об этом сообщили в паблике Barnaul22.

Плитка начала проваливаться вечером 4 сентября. Очевидцы сняли фотографии провала и выложили в соцсетях. Барнаульцы сразу стали шутить, что теперь нужно быть внимательными, чтобы невзначай не провалиться в бездну, гуляя по аллее, и что провал - это дело лап кротов-диверсантов.

6 сентября рабочие приступили к ремонту на месте обрушения. Работы проводит подрядная организация в рамках гарантийных обязательств - то есть, из бюджета города на это деньги тратить не будут. Планируется, что ко Дню города работы завершатся.

Эту плитку уложили еще в 2016 году, когда на проспекте прокладывали ливневую канализацию. Жители Барнаула в комментариях вновь начали задаваться вопросом о преимуществах плитки перед асфальтом, как и в июле 2019 года, когда на проспекте Ленина начали мостить отрезок аллеи между улицами Партизанской до Молодежной.Тогда на работы потратили 20 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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