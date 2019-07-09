Эксперты назвали причины замены асфальта на плитку в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-09T06:26:51+03:00

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Горожане негодуют, а эксперты ищут плюсы от замены старого асфальта на аллее проспекта Ленина в центре Барнаула.

С одной стороны, это красиво, с другой – не практично. Многие жители города отмечают, что прогуливаться пешком, а уж тем более катиться на том же самокате, гораздо комфортнее и приятнее по ровному асфальту. Однако власти города решили по-своему и выделили более 20 миллионов рублей на плитку. Ей замостят отрезок аллеи на проспекте Ленина от улицы Партизанской до Молодежной.

Как сообщает телеканал «Толк», эксперты, все как один, одобряют выбор градоначальника.

- Во-первых, плитка более экологична, во-вторых, она лучше будет вписываться в ансамбль города. Еще с ней удобнее работать в случае дефектов. Если где-то образовалась просадка или еще что-то, то ее очень просто разобрать, восстановить основание и уложить обратно. Все это делается очень быстро, а с асфальтом так не сделаешь, - говорит Дмитрий Симоненко, начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Однако что интересно, пару лет назад плитку уложили на участке от улицы Гоголя вниз, к набережной. Она не простояла и года и начала проваливаться, однако ее никто не восстановил. Соответственно возникает вопрос: а есть ли гарантии, что такое не повторится с новым участком аллеи?

ИСТОЧНИК KP.RU