Появилось видео бешеной погони в Бийске, после которой разорвало пополам девушку-пешехода

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-06T09:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилась запись погони и смертельного наезда на девушку в Бийске. В ходе аварии машина сбила пешехода и врезалась в столб. Пострадавшую буквально разорвало пополам.

Напомним, смертельный наезд произошел 31 августа около 6 утра. Уличные камеры записали, как за несколько минут до этого авто нарушителя начал преследовать экипаж ДПС. Пьяный водитель пытался уйти от преследования: машина неслась по улицам города на бешеной скорости.

Смертельное ДТП в Бийске.Видео: DIGIBI.RU

В итоге на улице Советской водитель потерял управление, сбил девушку и снес столб. Как выяснилось позднее, за рулем сидел 31-летний мужчина, он жив, но получил травмы. Его 25-летний пассажир оказался более «тяжелым»: по слухам, он получил травму позвоночника и, возможно, остался инвалидом.

Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Алтайскому краю, против водителя уже возбудили уголовное дело. Он задержан: в больнице за ним установлен конвой.

Читайте также:

«Таня переехала в Бийск и решила начать жизнь с чистого листа»: кем была погибшая в жутком ДТП

У женщины осталась дочь-второклассница (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU