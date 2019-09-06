2019-09-06T05:37:06+03:00
Общество

Пьяный житель Алтайского края воспитывал маленькую девочку ремнем с металлической пряжкой

За избиение ребенка и предыдущие преступления молодого человека отправили в колонию
Анастасия Корягина
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Ремень.Ремень.Фото: pixabay.com
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Суд вынес приговор 23-летнему жителю Панкрушихинского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью маленькой девочки с применением предмета в качестве оружия. Мужчина жестоко избил ребенка ремнем с металлической пряжкой.

Как рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю, что ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за кражу и угрозу убийством. Он нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Вечером в декабре 2018 года в одном из сел Панкрушихинского района пьяный изверг решил повоспитывать маленькую дочку своей сожительницы, подсудимый причинил ей телесные повреждения ремнем с металлической пряжкой.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд, приняв во внимание доводы следствия и поведение молодого человека, назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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