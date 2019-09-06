В Барнауле хотят ввести тариф на проезд по времени и выделить полосы для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 05:04 2019-09-06T05:08:54+03:00

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1366 подписей собрали барнаульцы под обращением к властям с просьбой выделить специальные полосы для движения общественного транспорта и ввести тарифы «на время». За эти изменения выступила общественная организация «Гражданский патруль» и участники сообщества «Барнаульский электротранспорт».

«Мы предлагаем запустить выделенные полосы по проспекту Ленина и улице Пионеров на участках, где наиболее высока концентрация автомобилей», — рассказал «Политсибру» глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. Сейчас, по его словам, четвертые полосы на пр. Ленина практически не задействованы — их фактически превратили в парковку.

Также активисты просят ввести единый билет и тариф на различные виды общественного транспорта. По их словам, из-за сокращения транспорта на востребованных маршрутах барнаульцам часто приходится ездить с пересадками. Это удваивает, а в некоторых случаях утраивает их расходы.

«Мы предлагаем ввести новый тариф: человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу. Это очень удобно, можно приобрести проездной на час, день, неделю, месяц», — объяснил руководитель интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» Артем Валов.

Активисты обратились к министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву, но их обращение передали по подведомственности в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

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ИСТОЧНИК KP.RU