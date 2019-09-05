2019-09-05T09:00:45+03:00
Авто

В Алтайском крае появится третья федеральная трасса

400-километровый участок дороги в сторону Казахстана хотят отдать в федеральную собственность
Анастасия Корягина
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Трасса «Алейск – Родино – Кулунда – граница Республики Казахстан».Трасса «Алейск – Родино – Кулунда – граница Республики Казахстан».Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Участок автодороги из Барнаула в Павлодар намерены передать в федеральную собственность. Это увеличит объем средств на ее содержание и ремонт, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Кулундинский район.

«Речь идет об участке автодороги протяженностью почти 400 км. Она согласована с Минтрансом под передачу в федеральную собственность», - цитирует Томенко «Интерфакс».

На состояние этой дороги неоднократно жаловались жители Кулундинского района. Как только она перейдет в собственность государства, на нее совсем по другим нормативам и в другом объеме будут выделять средства, заявил губернатор. По его словам, сейчас краю приходится тратить около 400 млн рублей только на содержание этой трассы в текущем состоянии, без проведения существенного ремонта.

О возможном появлении в регионе третьей федеральной трассы говорил еще предыдущий губернатор Александр Карлин. Помимо экономии в числе аргументов в пользу передачи дороги он называл развивающиеся связи с Азией и тот факт, что через Павлодар эта трасса связывает Россию со столицей Казахстана.

Пока через Алтайский край проходят две федеральные автодороги – Р256 «Чуйский тракт» и А322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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